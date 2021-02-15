Мадрид, , 15:08 — REGNUM Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо предложит центральному правительству Испании проспонсировать инвестиционные проекты на сумму в € 22,37 млрд. Средства, по замыслу Мадрида, испанские власти получат от европейских фондов, предназначенных для содействия восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщила газета El País.

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Аюсо намерена представить план инвестиционного развития центральному правительству Испании на этой неделе. Об этом она заявила представителям оппозиции в ходе пленарного заседания парламента Мадрида.

Журналисты отмечают, что наибольший процент инвестиций (41,2%) власти Мадрида запросят у Монклоа (официальная резиденция премьер-министра Испании) на вопросы социальной сферы, в то время как 31,7% сред пойдут на переход к «зеленым» технологиям. Еще 27,2% пойдут на финансирование проектов, связанных с цифровыми технологиями.

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