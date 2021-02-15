Москва, , 14:53 — REGNUM Малый и средний бизнес нуждается в особенном отношении и поддержке, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя новые меры поддержки правительства РФ предпринимателям.

«Бизнес очень пострадал в связи с локальными локдаунами и ограничениям на фоне пандемии коронавируса в 2020 году. Особенно это касается сектора услуг, туризма, ресторанного бизнеса и даже культуры.

Не секрет, что немногие российские соотечественники решаются стать предпринимателями или микропредпринимателями. В первую очередь, собственное дело будут все чаще и чаще открывать молодые люди.

Это значит, что молодёжи нужно по максимуму обеспечить качественное бесплатное профильное образование и в целом юридическую поддержку компаниям малого и среднего бизнеса.

Серьезные льготы важно предоставить компаниям и проектам в отраслях с очень высокой добавленной стоимостью. В их число могут войти и юридические услуги, ИТ и телеком, финтех и все без исключения направления в области сельского хозяйства.

Для стабильного развития нужна, конечно, политика сильного рубля. Обесценивающаяся год за годом российская валюта заставило опустить руки немалому количеству предпринимателей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, что правительство России сформировало новый пакет мер для поддержки малого и среднего предпринимательства.

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