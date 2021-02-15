Москва, , 14:49 — REGNUM «Роснефть» активно сокращает выбросы парниковых газов. Об этом 15 февраля заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Не забываем про Ваш посыл на экономическом форуме в Давосе о необходимости борьбы с глобальным потеплением. Нами приняты управленческие решения по контролю предотвращения выбросов парниковых газов, минимизации углеродного следа на основных производствах компании», — заявил Сечин.

Стратегия компании предусматривает серьёзное сокращение удельных выбросов парниковых газов и достижение лидерских позиций относительно международных компаний.

По его словам, «Роснефть» также рассчитывает стать одним из лидеров «по снижению выбросов, практически стопроцентному использованию попутного нефтяного газа».

«Провели метеоисследования, которые позволяют нам новый проект «Восток Ойл» обеспечить локальной генерацией ветрового типа — там, где это возможно, конечно, не всё, но будут специальные ветровые поля, которые также будут входить в общий проект «Восток Ойл», — указал Сечин.

«У нас эта работа постоянно ведётся. Сейчас средний уровень утилизации попутного нефтяного газа составляет 83%. В ближайшие два года мы выйдем на 95%», — подчеркнул он.

При этом, как подметил президент России Владимир Путин, «совсем недавно» показатель составлял менее 60%.