Киев, , 14:37 — REGNUM Проблемы с тарифами для населения на Украине связаны в том числе с тем, что одна финансовая группа де-факто контролирует поставки более 70% газа, заявил на конференции сегодня, 15 февраля, глава госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Коболев отметил, что в настоящий момент «Нафтогаз» на этом рынке имеет всего лишь примерно 10%, хотя в сентябре 2020 года доля компании на рынке природного газа для бытовых потребителей составляла 2%. Также он не уточнил, о какой финансовой группе идет речь.

«Розничный рынок на Украине является более инертным… потребители этого рынка менее осведомлены с точки зрения своих возможностей и более уязвимы. Они гораздо больше страдают от злоупотреблений монополистов», — подчеркнул глава компании.

ИА REGNUM напоминает, что в январе из-за очередного роста тарифов ЖКХ, и в частности, цен на газ, на Украине прошли многочисленные акции протеста под названием «тарифный майдан». В правительстве приняли специальное постановление, которым ограничили цену на газ на уровне 7 грн за кубометр топлива (в январе было более 9 грн) до конца отопительного сезона. Впрочем, большинство экспертов полагает, что региональные газовые компании найдут способ обойти это ограничение и на цифрах в платежках решение кабмина не скажется.