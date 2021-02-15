Москва, , 14:35 — REGNUM «Роснефть» готовится удовлетворять дефицит энергоресурсов, который в дальнейшем может возникнуть на мировом рынке. Об этом 15 февраля заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Крупнейшие международные инвестбанки и аналитики прогнозируют в целом дефицит энергоресурсов, рост их стоимости. Это обусловлено истощением ресурсной базы, обводнением залежей, снижением дебетов», — заявил Сечин.

Кроме того, разворачивается новый тренд, когда ряд нефтяных компаний на фоне падения спроса и перехода к «зелёной» энергетике сокращает вложения в нефтегазовые проекты.

«Так что мы, разрабатывая новые месторождения, будем пытаться удовлетворить тот дефицит, который может возникнуть на рынке», — указал он.

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