Бишкек, , 14:31 — REGNUM В 2020 году в Киргизии добыли основных металлов на 190 млрд сомов (166,2 млрд рублей), что составляет 59,5% от общего объема произведенной в республике промышленной продукции, пишет «Акчабар».

По информации национального статистического комитета, добыча металлической руды сложилась на уровне 9,9 млрд сомов (8,6 млрд рублей), сырой нефти и природного газа — 3,8 млрд сомов (3,3 млрд рублей), а каменного угля — 3,3 млрд сомов (около 2,9 млрд рублей).

Также стало известно о том, что за минувший год в стране произвели пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 31,4 млрд сомов (около 27,5 млрд рублей), электроэнергии — на 28,6 млрд сомов (25 млрд рублей), а изделий из пластика и резины — на 18,1 млрд сомов (15,8 млрд рублей).

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