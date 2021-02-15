Москва, , 14:30 — REGNUM «Роснефть» активно осваивает технологии горизонтального бурения скважин. Об этом 15 февраля заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Количество введённых в эксплуатацию скважин в 2020 году достигло 2,6 тыс., в том числе 1,8 тыс. — это высокоэффективные горизонтальные скважины, что тоже на 6% выше 2019 года», — заявил Сечин.

«В целом, горизонтальное бурение у нас уже составило в доле бурения 44%. Это очень хороший показатель с учётом того, что горизонтальное бурение позволяет поднять эффективность на трудноизвлекаемых месторождениях, на выработанных месторождениях», — указал он.

Сечин также отметил, что в отношении горизонтального бурения Россия обладает некоторыми рекордами.

«У нас есть рекорды, например, на Сахалине протяжённость скважин до 15 тыс. метров. Но это мировые рекорды. А в среднем речь идёт о горизонтальных отклонениях на три-четыре километра», — указал он.

В том числе установлен рекорд по коммерческой скорости бурения горизонтальных скважин.

«Отраслевой рекорд суточной проходки составил 27 тыс. 542 метра», — отметил Сечин.