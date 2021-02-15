Москва, , 14:25 — REGNUM 2020 год оказался необычайно удачным для «Роснефти» с точки зрения открытия новых месторождений нефтии газа. Об этом 15 февраля заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Прошлый год стал для нас рекордным по открытию новых месторождений нефти и газа. Мы открыли три крупнейших месторождения, три самых крупных в мире месторождения», — заявил Сечин.

Речь идёт о двух месторождениях в Карском море два месторождения, названные именем маршала Жукова и маршала Рокоссовского, а также о Западно-Иркинском месторождении на севере Таймыра.

«По данным международного аналитического агентства McKensey, эти открытия стали крупнейшими в мире: средний ресурсный потенциал превышает четыре млрд баррелей нефтяного эквивалента», — указал Сечин.

«Это почти в два раза больше, чем у наших ближайших конкурентов, которые тоже открывали в прошлом году. И в целом по итогам 2020 года органический прирост запасов по действующим активам Роснефти составил более 700 млн тонн нефтяного эквивалента по международным категориям», — продолжил он.

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