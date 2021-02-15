Тюмень, , 14:24 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил законодательно закрепить ресурсный метод ценообразования при газификации регионов РФ. Предложение прозвучало на онлайн-заседании рабочей группы Госсовета РФ по развитию систем газоснабжения и газификации 15 февраля, сообщает региональный оперативный штаб.

«Источники финансирования региональных программ газификации — один из основных вопросов. Исходя из нашего опыта, использование ресурсного метода финансирования позволяет существенно продвинуться в этом направлении. За те же деньги можно строить в два с половиной раза больше», — заявил Александр Моор на заседании.

Напомним, в Тюменской области программа газификации действует с 2014 года и реализуется путём государственно-частного партнерства. «Газпром межрегионгаз Север» вводит объекты в эксплуатацию, оформляет их в свою собственность. Инвестиции окупаются через специальную надбавку к тарифу на транспортировку газа и льготу по налогу на имущество организации. Таким образом, газовики получают прибыль не от строительства сетей, а от увеличения объёмов продаваемого газа.

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