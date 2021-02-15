Москва, , 14:20 — REGNUM «Роснефть» смогла резко снизить издержки, что позволило компании выйти по итогам 2020 года в прибыль. Об этом 15 февраля заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

Игорь Сечин Kremlin.ru

«Мы смогли найти решения, снизить операционные затраты, издержки, несмотря на сокращение капитальных затрат, тем не менее выйти в прибыль», — заявил Сечин.

«Она, конечно, не такая значительная, как в прошлые годы, но тем не менее с учётом той ситуации, в которой мы находимся, это те 147 млрд рублей — 2,2 млрд долларов примерно — которые позволяют нам выплатить дивиденды за прошлый год», — указал он.

По его словам, «Роснефти» также удалось сократить чисто финансовый долг почти на 10 млрд долларов.

«Кроме того, прошлый год стал для нас рекордным по открытию новых месторождений нефти и газа», — отметил глава компании.

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