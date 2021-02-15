Москва, , 14:16 — REGNUM «Роснефть» продемонстрировала необычно высокую эффективность по итогам 2020 года на фоне конкурентов. Об этом 15 февраля заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.

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"Должен Вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, «Роснефть» показала, пока единственная из мировых «мейджеров», прибыль по итогам года», — заявил Сечин.

По итогам года «Роснефть» получила 147 млрд рублей чистой прибыли в отличие от целого ряда крупнейших компаний отрасли, таких как ExxonMobil, Chevron, Shell, Total (закончили год с убытками).

«Несмотря на ухудшение макросреды, этот результат позволил нам сформировать основу для перечисления дивидендов за прошлый год в объёме 50 процентов, как Вы нам и давали поручение», — указал он.

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