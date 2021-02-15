Вашингтон, , 14:16 — REGNUM В период с октября по декабрь 2020 года Россия не поставляла нефтепродукты в КНДР. Об этом говорится в докладе Комитета Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР.

Отмечается, что РФ впервые с 2018 года прекратила поставки нефтепродуктов в Северную Корею.

В период с 2018 по 2019 год поставки российских нефтепродуктов в КНДР варьировались от 300 до 700 тонн ежемесячно, однако с января по апрель 2020 года ежемесячный объём поставок вырос до 2 тыс. тонн. С мая по июнь ежемесячный объём поставок составил 800−1000 тонн, в августе — 32 тонны.

Известно, что Китай пока не предоставил данные комитету о поставках нефтепродуктов в КНДР в данный период. Учитывая имеющиеся данные общий объём поставок российских и китайских нефтепродуктов в Северную Корею составил 17 877 тонн, что составляет 31,8% от объёма поставок 2019 года.