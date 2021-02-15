Пенза, , 14:29 — REGNUM По итогам прошлого года в Пензенской области на реализацию государственных программ было направлено из федерального бюджета 69,4 млрд рублей. Об этом заявил министр экономики региона Сергей Капралов.

Всего на территории области в 2020 году реализовывались 24 госпрограммы. Объем бюджетных средств на их финансирование увеличили по сравнению с 2019 годом на 11,8 млрд рублей. Федеральные средства освоили на 99% от годового объема, отметил министр.

Так, на развитие экономики и поддержку бизнеса направили 21,5 млрд рублей, образование, туризм и культуру — 15,1 млрд рублей, здравоохранение и спорт — 17,9 млрд рублей, на создание комфортных условий проживания граждан — 14,9 млрд рублей.

Нарушения исполнителями госконтрактов сроков и условий выполнения работ, ограничительные меры из-за распространения коронавируса стали основными причинами не достижения плановых результатов. Министерствам и ведомствам в дальнейшем следует более ответственно подойти к планированию госпрограмм и обеспечить своевременный контроль за ходом их реализации, добавил Капралов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в 2021 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» запланировали капитальный ремонт семи учреждений клубно-досугового типа. Общий объем финансирования составит более 73,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — свыше 35,3 млн рублей.

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