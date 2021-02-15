Москва, , 13:55 — REGNUM Внешняя конъюнктура по отдельным позициям, конечно, оказывает влияние на внутренние цены. Однако, главная причина роста цен — это девальвация рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Это не только рост цен на импорт и импортные комплектующие, но и рост инфляционных ожиданий, что ведет к росту скорости обращения денег.

Продуктовая инфляция наиболее ощутима среди других. Розничные цены в ежегодном измерении растут выше 4,5%-5%. При этом личная инфляция граждан намного выше и составляет около 10%.

Слабый рубль, кстати, очень стимулирует экспорт, что ведет к росту дефицита товаров внутри страны. Проблема не в конъюнктуре — она может быть разной, а ключевым вопросом становится курсовая политика монетарных властей России.

Давно пора переходить к политике сильного рубля. При сильном и стабильном рубле валютные колебания, а тем более провалы рубля, были бы не так заметны на ценниках в магазинах.

Цены в магазинах — это то, что понятно и видно всем, их рост никак не нивелируешь жизнеутверждающими прогнозами и аналитическими выкладками.

На фоне, мягко говоря, многолетней стагнации доходов населения цены в магазинах стали раздражающим фактором для российских граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал одной из причин роста цен на продукты в России успехи отечественного агропромышленного комплекса (АПК).