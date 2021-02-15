Ярославль, , 13:55 — REGNUM Во Фрунзенском районе Ярославля завершается строительство новой канализационной насосной станции (КНС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

Строительство новой КНС в Ярославле Ярославльводоканал

Строительство новой станции проходит в рамках реализации инвестиционной программы, целью которой является подключение к коммуникациям новых многоквартирных домов. В частности, станция позволит подключить к канализации дома, расположенные на участке, ограниченном Колодезным переулком, Тормозным шоссе, улицами Морозовская и Летная.

«Сейчас в частном секторе идет активная застройка многоквартирными домами. Уже построены четыре МКД, все они подключены к канализации к временной КНС. На строящейся канализационной насосной станции в настоящий момент идет прокладка напорного трубопровода и монтаж оборудования. Работы начали в октябре прошлого года. Сейчас рабочие вышли на финишную прямую. Завершение запланировано на март 2021 года. Этот район будет застраиваться активно в ближайшее время, поэтому строительство КНС здесь просто необходимо», — отметил заместитель технического директора по водоотведению АО «Ярославльводоканал» Василий Колотов.

Строительство новой КНС в Ярославле Ярославльводоканал

Канализационная насосная станция служит для подъема сточных вод и транспортировки их на очистные сооружения. КНС частично строится за счет застройщиков с привлечением собственных средств АО «Ярославльводоканал». Новая станция оборудована погружными экономичными современными насосами Грундфос и будет работать в автоматическом режиме без персонала.

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