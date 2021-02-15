Москва, , 13:49 — REGNUM Об объединении Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда соцстрахования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) говорить пока рано. Так считает доктор экономических наук Никита Кричевский. В своем телеграм-канале он, в частности отметил:

«Пошли хвалебные отзывы на назначение Андрея Кигима главой ПФР. Все в один голос говорят об объединении трёх фондов, дальнейшей цифровизации, бюджетной экономии минимум в 50 млрд, максимум — в 120 млрд рублей. Все это верно, но.

Если практическая сторона объединения ПФР и ФСС выглядит несложной, то что делать с Фондом ОМС совершенно непонятно. ФОМС представляет из себя эклектичную схему двухфакторного финансирования: с одной стороны, страховые взносы, с другой — федеральный и региональные бюджеты (за высокотехнологичную медпомощь, госслужащих, незанятых-неработающих). Эпитет «бюджетно-страховая модель» заучит красиво, но нежизнеспособно, свидетельством чему хроническое недофинансирование медпомощи с попутным беспределом страховых медицинских компаний.

А ведь еще есть лекарственное страхование, много лет витающее в головах чиновников. Есть крайние позиции (полностью бюджетная и полностью страховая модели), есть туманный вариабельный микс. В любом случае, о полном (поспешном) объединении всех трёх фондов говорить пока рано».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству, уведомили о том, что вслед за назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) последует масштабное преобразование: в новую структуру может влиться и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Цель объединения — создание полноценного «единого окна» для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов.

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