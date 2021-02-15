Москва, , 13:36 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, рубль теснит ведущие валюты к минимумам с начала года на фоне снижения восприятия геополитических рисков и новых максимумов на рынке энергоносителей с начала пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара снижается на 0,6% до 73,25 руб., курс евро — на 0,45% до 88,90 руб. С учетом отсутствия торгов в США по случаю дня президента можно ожидать сохранения этой тенденции и попыток протестировать отметки в 73 руб. и 88,5 руб. соответственно с высокими шансами продолжения этой тенденции в последующие дни этой недели.

Цены на нефть продолжают победоносное шествие в ожидании оживления спроса вследствие улучшения эпидемиологической ситуации и вакцинации. Драйвером выступают также ожидания принятия в США новых стимулов в объеме $1,9 трлн.

В выходные дни (13−14 февраля) подлила масла в огонь информация об обострении ситуации между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене. С учетом подвисшего вопроса о возвращении США в ядерную сделку с исламской страной эти события приобретают дополнительный вес.

В целом потенциал отката цен на черное золото ограничен $58−60 по сорту Brent на фоне добровольных ограничений Саудовской Аравии и ее союзников по добыче на 1,425 млн барр./сутки на период с февраля по март включительно, что превышают потенциальное ослабление спроса на 1 млн барр./сутки по оценке МЭА. Рынок проигнорировал заявления вице-премьера России Александра Новака, который назвал коридор цен на этот год в $45−60.

В целом нацвалюта остается привлекательной в глазах нерезидентов. В частности, один из ведущих инвестбанков Уолл-стрит Morgan Stanley открыл длинную позицию по рублю против евро и доллара. События на выходных демонстрируют низкую вероятность радикальных шагов со стороны Евросоюза, лидеры которого соберутся 22 февраля для обсуждения санкций против России. Благоприятствуют рублю и конъюнктура на внешних рынках.

До принятия пакета стимулов в США диспозиция едва ли изменится. Важными на этой неделе станут данные по деловой активности в производстве и в сфере услуг 19 февраля», — пояснил эксперт.

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