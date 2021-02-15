Чита, , 13:35 — REGNUM В Забайкалье обнародовали информацию об индексе потребительских цен в январе 2021 года. Как сообщает территориальное статуправление, по отношению декабрю 2020 года этот показатель составил 100,6%.

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В первый месяц 2021 года наибольшее увеличение цен в группе продовольственных товаров наблюдалось на овощи на 6,9%, на консервы рыбные — 5,6%, на яйца — 5,5%, на филе рыбное мороженое — 2,8%, на чай — 2,4%, на консервы овощные — 2%, на фрукты и цитрусовые — 1,9%, на мороженое — 1,7%, на алкогольные напитки — 1,4%, на консервы мясные — 1,2%, на творог — 1,1%, на мясо птицы, сыр и молоко питьевое — 1%.

В группе непродовольственных товаров возросли цены на телерадиотовары (на 2,6%), пиломатериалы (на 2,2%), перевязочные материалы (на 1,9%), легковые автомобили (на 1,7%), обувь кроссовую спортивную для взрослых (на 1,6%), ткани хлопчатобумажные (на 1,4%), часы, галантерею и фарфоро — фаянсовую посуду (на 1,1%), персональные компьютеры и бензин автомобильный (на 1,0%), мебель, игрушки и топливо моторное (на 0,9%).

Прирост цен и тарифов в январе 2021 года на услуги почтовой связи составил 3,3%, услуги правового характера — 3,0, услуги дошкольного воспитания — 2,5, воздушный транспорт — 2,2, медицинские услуги — 0,6, услуги професси — онального обучения — 0,5%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье поднялись в цене картофель на 3,8%, мороженая рыба — 3,7%, морковь — 2,6%, мясо курицы — 2,5%. Но запас основных продуктов питания в торговых сетях региона достаточный, пояснили власти края.

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