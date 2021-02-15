Москва, , 13:34 — REGNUM По итогам января 2021 года средняя стоимость легкового автомобиля на российском вторичном рынке составила 688 тыс. рублей. Об этом 15 февраля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в прошлом месяце цена на подержанные авто оказалась на 3,3% больше, чем в декабре прошлого года, когда она составляла 666 тыс. рублей. При этом данный показатель вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На вторичном рынке России чаще всего в прошлом месяце продавались автомобили Ford Focus в возрасте трёх лет. По итогам января их перепродажи по отношению декабрю выросли в среднем на 6%. А вот перепродажи Hyundai Solaris и KIA Rio в России в той же возрастной категории за месяц выросли на 8% и 13% соответственно.

Напомним, в прошлом году в России на вторичном рынке люксовых машин с пробегом продажи составили 2143 экземпляра, что на 5% больше, чем в 2019 году.

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