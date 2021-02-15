Москва, , 13:19 — REGNUM Расширение списка получателей материнского капитала может благоприятно сказаться на демографической ситуации в стране. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко.

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Комментируя соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму, она также пояснила:

«В этом отношении можно пойти дальше и расширить список трат, в которых может использоваться маткапитал. Например, на образование матери, в качестве первоначального капитала на открытие бизнеса. Многим это позволит осуществить задуманное, не прибегая к кредитам, которые в случае неудачи только усугубят материальное положение семьи.

Но, если мама откроет небольшую пекарню, магазин шаговой доступности, швейную мастерскую это поможет не только реализоваться самой женщине, но и пополнять семейный бюджет. Думаю, что такая возможность может стать настоящим подарком для семей с детьми в эпоху пандемии, когда проще открыть свое дело нежели найти постоянную работу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, расширяющий категории получателей материнского капитала внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Инициатива предусматривает точечную материальную поддержку рождаемости в «вымирающих» регионах — выплата материнского капитала при рождении третьего ребёнка.

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