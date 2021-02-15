Чебоксары, , 13:00 — REGNUM В Чувашии за год выявлено несколько тысяч правонарушений в жилищно-коммунальной сфере, в том числе после расселения жителей остаются не снесёнными 100 аварийных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорном ведомстве отмечают, что в ЖКХ в 2020 году пресечено более 4 тысяч правонарушений, возбуждено 11 уголовных дел по фактам финансовых злоупотреблений при оказании коммунальных услуг.

«На территории республики выявлено 100 не снесённых расселённых аварийных домов. Большая часть расположена в городах Шумерля и Алатырь — соответственно 67 и 16», — говорится в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве отмечают, что ранее суды вынесли решения об их сносе по искам прокуроров, и аварийные дома «должны быть исполнены в кратчайшие сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии планируется расселить 105 жителей из двух аварийных домов, которые планировалось переселить не раньше 2024 года. Также прорабатывается вопрос расселения в 2022 году более 350 жителей, проживающих в 11 аварийных домах в Чебоксарах, Шумерле и в Чебоксарском районе.