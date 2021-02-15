Архангельск, , 13:00 — REGNUM 2020 год в Архангельской области отметился ростом банковских владов населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«Средства на счетах населения, составляющие основную часть привлеченных банками средств выросли больше, чем годом ранее, — отметил управляющий отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Блок. — Это свидетельствует о доверии северян к банковской системе и сохраняющейся привлекательности данного способа сбережений. В 2020 году прирост вкладов в Поморье составил 8,2%, что выше, чем в 2019 году (7,7%). Основной приток вкладов в 2020 году пришелся на декабрь: плюс 4,9% за месяц».

Наибольшую долю банковских сбережений по-прежнему составляют рублевые депозиты (93,3%). Их объем вырос с начала года на 8%, до 193,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за год цены на продовольственные товары в Архангельской области выросли на 5,9%.