Архангельск, 15 февраля 2021, 13:00 — REGNUM 2020 год в Архангельской области отметился ростом банковских владов населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Наибольшую долю банковских сбережений по-прежнему составляют рублевые депозиты (93,3%). Их объем вырос с начала года на 8%, до 193,1 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, за год цены на продовольственные товары в Архангельской области выросли на 5,9%.