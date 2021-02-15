Москва, , 12:48 — REGNUM К уже произошедшему c начала февраля подорожанию нефти более чем на 13,5%, с $55 почти до $62.50 за баррель, поздно вечером 14 февраля добавилась ещё и политическая составляющая: новости с Ближнего Востока, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила и уничтожила начиненный взрывчаткой беспилотник, который по утверждению саудовского государственного телевидения, предполагаемо был выпущен в сторону границ королевства иранской группировкой повстанцев-хуситов.

Опасения нового витка напряженности на Аравийском полуострове привело к подъёму нефтяных котировок прямо с открытия в понедельник выше $63.75 в моменте, а к полудню по Москве котировки опустились примерно на 50 центов.

Как результат, нефть может и продолжить на этой неделе политизированные всплески котировок. Однако цены совсем не обязательно удержатся, или тем более закрепятся, на этих стремительно достигнутых уровнях надолго.

Среднесрочно, впрочем, в пользу сравнительно дорогой нефти — во всяком случае, за котировки выше $60 по Brent — продолжают играть факторы достигнутого на рынке устойчивого баланса спроса, добычи и запасов, а также постепенное ослабление ковидных локдаунов практически по всему миру.

Эйфория спроса благодаря набирающей темпы вакцинации и надеждам на восстановление потребления как промышленностью, так и туристами в скором будущем, может быть несколько преждевременной.

Однако дополнительную поддержку нефтяным ценам способен оказывать ещё и снижающийся на мировых рынках доллар: как собственно единица измерения подавляющего большинства нефтяных контрактов.

А мировой валютный рынок ставит на ускорение работы «долларового принтера» со стороны Федрезерва США: ещё не менее $1,9 трлн потребуется напечатать только в ближайшие 2−3 месяца ради реализации аппетитов администрации Джо Байдена по пакету так называемых «стимулов для экономики», который включает немало затратных статей расходов», — считает эксперт.

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