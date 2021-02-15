Москва, , 12:44 — REGNUM Объяснение Минэкономразвития РФ роста цен, успехами российской промышленности — звучит весьма своеобразно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Конечно, очевидно, что рост долларовых цен на сырье, действительно, делает экспорт более выгодным, от части это напоминает ситуацию с бензином, который также выгоднее продавать на экспорт из-за более высокой цены.

Однако именно для таких случаев и существуют плавающие валютные курсы, которые должны нивелировать эту ситуацию, в которой производитель может получать больше выручки, при сохранении объемов продаж.

Ситуация же, в которой все стремятся как можно больше продать за рубеж, связана скорее с низкой конкуренций на рынке.

Крупные агрохолдинги, контролирующие большую часть экспорта, скупают зерно у более мелких производителей, в больших объемах по ценам, которые будут в любом случае прикрыты экспортом.

И заградительные пошлины тут не сильно помогают. Напротив, они еще сильнее мешают создать конкуренцию на рынке экспорта.

А введение «Зернового демпфера» с гибкой пошлиной (при мировой цене пшеницы до $200 за тонну пошлина взиматься не будет.

При цене, превышающей эту сумму, пошлина составит 70% от разницы базовой цены и $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну) создаст ситуацию близкую к рынку ОСАГО.

Когда каждая компания имея возможность выбирать базовый тариф «в разбросе» будет закладывать максимально высокие риски (особенно по форвардным контрактам) и это лишь взвинтит и без того высокие цены на сырье.

Главным способом борьбы с высокой ценой и дефицитом, должны стать не пошлины, а развитие здоровой, рыночной конкуренции, особенно на рынках товаров первой необходимости», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из причин роста цен на продукты в России стали успехи отечественного агропромышленного комплекса в последние годы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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