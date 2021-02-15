Москва, , 12:43 — REGNUM Правительство России взяло курс на сохранение занятости, но очевидно, что чиновники не намерены помогать тем, кто оказался на грани разорения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ подготовило новый пакет мер для поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Предлагаемые меры хороши, но, на мой взгляд, совершенно недостаточны, — сказал Пальченко. — Их можно сравнить с обезболивающими уколами при тяжелой болезни, но не более того. Экономику они не вылечат. Правительство взяло курс на сохранение занятости. Это правильно. Но сегодня для многих стоит вопрос о сохранении бизнеса в принципе. Очевидно, что чиновники не намерены помогать спасать бизнес тех, кто оказался на грани разорения. Скорее, они готовы содействовать в смягчении последствий для тех, кто и так способен выжить. Власть как бы говорит малому бизнесу: «Ваши кафе и магазины закроются, но не исчезнут. Придут другие, а мы поможем тем, кто в выборный год сохранит как можно больше рабочих мест в крупном и среднем бизнесе».

А между тем, как пояснил Пальченко, малый бизнес в России нуждается в помощи именно для того, чтобы выжить.

«И ему нужны меры, способные снизить ежемесячные расходы в условиях запретов и падения спроса, — сказал Пальченко. — Ему нужны налоговые и кредитные каникулы и рассрочки, снижение ставок и содействие в снижении арендных платежей, дальнейший запрет проверок, автоматическое продление разрешений и лицензий, смягчение политики и запретов в области наружной рекламы. Обо всех этих мерах много говорилось и писалось, и правительству они известны».

Но, по мнению Пальченко, очевидно, что в «высоких кабинетах» пока выбрали курс под названием «Мы не помогаем выжить, мы помогаем сохранить занятость тем, кто выкарабкается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство планирует перезапустить программу кредитования бизнеса «ФОТ 0», предполагающую предоставление займов по нулевой ставке, обеспечить снижение стоимости льготных кредитов за счёт субсидий банкам, списать задолженность по налогам и страховым взносам для предприятий в наименее восстановившихся отраслях экономики.

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