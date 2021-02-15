Ставрополь, , 12:37 — REGNUM Аграрии Ставропольского края все активнее применяют в своей работе новые методы выращивания растений. Они связаны с биоземледелием, при котором вместо химических средств защиты растений используются биологические. В настоящее время в крае биометод используется на 700 тысячах гектаров посадок, что составляет 10% всех обрабатываемых угодий, сообщил 15 февраля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Чтобы снизить химическую нагрузку на растения, аграрии нашего края постепенно переходят на биоземледелие. Оно помогает ускорить рост и повышает устойчивость к вредителям и болезням. <…> В целом же площадь применения биометода за последние десять лет увеличилась в крае почти в четыре раза — со 180 до 700 тыс. гектаров», — написал глава края в своем Instagram. По словам Владимирова, биологические средства защиты значительно экономичнее химических. К тому же их применяют не только овощеводы и растениеводы, но и виноградари и садоводы. Так, на территории Ставрополья они применяются уже на 26 территориях, в том числе в Буденновском, Ипатовском, Степновском, Новоалександровском и других районах.