Благовещенск, , 12:12 — REGNUM В арбитраж Амурской области поступил банкротный иск к золотодобывающей компании. Иск к ООО «Золото добывающее предприятие «Амур» пока к производству судом не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано индивидуальным предпринимателем Ольгой Лушпей. Сумма заявленных претензий составляет 1 186 433,15 рубля. Третьим лицом в спор пригласили Александра Каюкалова.

В феврале 2020 года по иску ИП с золотодобывающей фирмы было взыскано 492 477,58 рубля основного долга, 363 349,96 рубля неустойки «за период 01.12.2018 по 07.02.2020 года», а также неустойка, начисленная «на сумму долга 492 477,58 рубля по ставке 0,17% в день, начиная с 08.02.2020 года по день исполнения обязательства по уплате основного долга». В основе спора лежал договор от 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в марте 2017 года с основным видом деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов. Владелец и директор — Степан Панченко. Уставный капитал — 30 тыс. рублей.