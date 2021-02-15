Пермь, , 12:10 — REGNUM В Пермском крае на потребительском рынке непродовольственных товаров индекс цен в январе 2021 года составил 100,54%, сообщает Пермьстат.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь — все новости»

Лидером удорожания стала металлочерепица, стоимость которой увеличилась за месяц сразу на 28,81%. Также отмечен высокий рост цен (на 3,39−10,01%) на шкафы для платья, белья и прихожей, кремы для лица, швейные машины, электропылесосы, еженедельные газеты в розницу, костюмные и платьевые ткани.

Неоднозначным было изменение цен в январе на медикаменты и перевязочные материалы. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов увеличилась в среднем на 0,73%. Более всего в этой группе подорожали цефтриаксон, сеннозиды А и Б, хлоргексидин (4,92−5,78%). Вместе с тем зафиксировано снижение цен на амлозипин, индапамид и витамин Д3 на 2,55−3,32%.

Подорожали новые легковые автомобили отечественные на 2,42%, иностранных марок — на 1,13%. Цены на бензин выросли в среднем на 1,71%, дизтоплива — на 0,26%.