Сыктывкар, , 12:10 — REGNUM У правительства Коми появился аккаунт в популярной соцсети TikTok. За четыре дня существования страницы на ее обновления подписались четыре человека.

Страницы на платформе завели также минздрав Коми и министерство образования. Ведомства пока не могут похвастаться популярностью — ролики министерства образования собрали 45 лайков, а минздрава — всего 4.

Напомним, самой популярной страницей правительства Коми является аккаунт «Вконакте», за его новостями следят почти 79 тысяч человек.