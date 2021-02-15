Тюмень, , 12:04 — REGNUM В Уральском федеральном округе в 2020 году выявили более 50 «чёрных кредиторов». Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка России.

«Чёрные кредиторы» работают без разрешения Банка России, зачастую под видом микрофинансовых организаций. Наибольшее число таких нелегалов выявлено в Челябинской области — 25, в Свердловской области — 13, по пять — в Югре, Курганской и Тюменской областях.

Первым признаком «чёрного кредитора» является предложение ссуды под огромные проценты под залог жилья, что легальным кредиторам запрещено, поясняют в банке.

Магистральной тенденцией 2020 года стал переход нелегальных кредиторов в интернет-пространство, отметила начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

«Представители нелегальных кредиторов не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки», — сообщила Елена Дружинина.

И напомнила, что информацию о легальных участниках финансового рынка легко найти на сайте Банка России.