Иркутск, , 12:02 — REGNUM Численность постоянного населения Иркутской области за январь-декабрь 2020 года уменьшилась на 15,5 тыс. человек. Такие данные приводит областной крайстат. Причиной послужила естественная и миграционная убыль населения.

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Так, если в 2019 году она составляла минус 3240 человек, то в 2020 году — уже минус 8439. На 27 137 родившихся пришлось 35 576 умерших (рост составил 12,7%).

По сравнению с 2019 годом, число браков в 2020 году сократилось на 22,2%, а разводов — на 10,7%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1792 человека, причём 22 из них погибли только за выходные дни (13−14 февраля 2021 года).

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