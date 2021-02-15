Пермь, , 12:01 — REGNUM В Пермском крае в январе 20 221 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,56%, сообщает Пермьстат.

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Индексы цен на различные виды овощей сложились в диапазоне от 98,07% до 114,49%. Из наблюдаемого ассортимента фруктов более всего подорожали виноград — на 14,07%, бананы — на 6,75% и яблоки — на 3,57%.

В среднем цены на плодоовощную продукцию увеличилась на 4,66%. Значительно подорожала свёкла — на 7,77%, морковь — 12,40%, картофель — 4,66%, капуста белокочанная — 3,54%, помидоры — 14,49%, огурцы — 6,58%.

В продовольственном секторе подорожали на 2,18−3,92% рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) и неразделанная, масло подсолнечное, напитки газированные, мясо индейки, консервы овощные для детского питания. Стоимость муки пшеничной выросла на 2,12%, хлеба и хлебобулочных изделий из муки различных сортов — на 0,39−1,36%.

Зафиксирован рост цен на макаронные изделия (на 1,35%) и крупы: пшено, манную, овсяную, перловую, гречневую-ядрицу — на 0,32−0,85%. В пределах 0,58−1,88% сложился прирост цен на мясопродукты, креветки мороженые, икру лососевых рыб, рыбные консервы, сметану, сгущенное молоко.