Москва, , 11:52 — REGNUM Есть серьезные сомнения в том, что Банк России готов беспристрастно рассматривать жалобы граждан в отношении банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ в 2020 году получил больше жалоб в отношении банков, чем в 2019 году.

«Как говорится, любишь кататься — люби и саночки возить. Взвалив на себя столько полномочий, ЦБ РФ должен быть готов к росту претензий и жалоб, адресованных именно к регулятору, — сказал Ордов. — Количество новых участников фондового рынка в России, несмотря на кризисный 2020 год, превысило 5 млн граждан. Рост количества жалоб в 1,7 раза на фоне положительной динамики фондовых рынков, видимо, связан именно с экстенсивным ростом пользователей. Количество жалоб вырастет в разы, когда фондовый рынок перейдет в фазу падения, а к этому все предпосылки сформированы».

К сожалению, как отметил Ордов, нет статистики, показывающей, насколько граждане удовлетворены результатами рассмотрения жалоб.

«Возможно, стоит передать функции рефери от ЦБ РФ другой структуре, так как ЦБ РФ остается заинтересованной стороной в подобных спорах, а порой даже ангажированной, — сказал Ордов. — А без объективной реакции на подобные жалобы их количество будет увеличиваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2020 году жители РФ использовали любую возможность сохранить или получить финансовую поддержку и именно этим объясняется увеличение количества их жалоб в Банк России.

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