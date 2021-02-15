Каракас, , 11:41 — REGNUM Усиление санкций со стороны США сегодня подрывает способность правительства Венесуэлы реализовывать социальные проекты. Об этом заявила спецдокладчик ООН Алена Духан, сообщает Prensa Latina.

Фавелы. Каракас Венесуэла

Согласно предварительному отчету, с 2000 года Венесуэла запустила программы социальной помощи в таких областях, как жилищное строительство, образование, питание (в том числе бесплатно или с существенными субсидиями).

В документе, выпущенном по итогам визита эксперта ООН в южноамериканскую страну, говорится, что, санкции США, введенные в последние годы, обострили экономический кризис, начавшийся в 2014 году из-за резкого падения цен на нефть.

В результате экономической блокады доходы Венесуэлы в иностранной валюте снизились на 99%, что усугубило дефицит техники и запасных частей, необходимых для производственного развития, а также сказалось на секторах здравоохранения, питания и услуг.

В докладе говорится, что препятствия на пути импорта продуктов питания вызвали рост недоедания за последние шесть лет, а вместе с ним и рост отсутствия продовольственной безопасности.

Специальный докладчик признала влияние принудительных мер на программу распределения продуктов питания через местные Комитеты по Снабжению и Производству (CLAP) за счет сокращения разнообразия товаров, предназначенных для шести миллионов семей.

В области здравоохранения Духан упомянула, в частности, ситуацию в детской кардиологической больнице Каракаса, где количество операций сокращается с тысячи в год в среднем в период 2010—2014 годов до 162 в 2020 году.

Аналогичным образом, отвлечение активов Citgo, дочерней компании Petróleos de Venezuela в США, помешало 53 венесуэльским детям выполнить трансплантацию печени и костного мозга в специализированных центрах в Италии и Аргентине.

Отсутствие финансовых ресурсов и нежелание иностранных компаний торговать с государственными учреждениями Венесуэлы привели к приостановке реализации программы Canaima, которая началась в 2015 году, по сборке ноутбуков для образовательных целей.

На пресс-конференции, организованной в конце ее официального визита в южноамериканскую страну, независимый эксперт ООН призвала правительство США отменить все принудительные меры против Венесуэлы, считая их нарушающими международное право.