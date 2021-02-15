Каракас, 15 февраля 2021, 11:41 — REGNUM Усиление санкций со стороны США сегодня подрывает способность правительства Венесуэлы реализовывать социальные проекты. Об этом заявила спецдокладчик ООН Алена Духан, сообщает Prensa Latina.

Фавелы. Каракас Венесуэла
Фавелы. Каракас Венесуэла

Согласно предварительному отчету, с 2000 года Венесуэла запустила программы социальной помощи в таких областях, как жилищное строительство, образование, питание (в том числе бесплатно или с существенными субсидиями).

В документе, выпущенном по итогам визита эксперта ООН в южноамериканскую страну, говорится, что, санкции США, введенные в последние годы, обострили экономический кризис, начавшийся в 2014 году из-за резкого падения цен на нефть.

В результате экономической блокады доходы Венесуэлы в иностранной валюте снизились на 99%, что усугубило дефицит техники и запасных частей, необходимых для производственного развития, а также сказалось на секторах здравоохранения, питания и услуг.

В докладе говорится, что препятствия на пути импорта продуктов питания вызвали рост недоедания за последние шесть лет, а вместе с ним и рост отсутствия продовольственной безопасности.

Специальный докладчик признала влияние принудительных мер на программу распределения продуктов питания через местные Комитеты по Снабжению и Производству (CLAP) за счет сокращения разнообразия товаров, предназначенных для шести миллионов семей.

В области здравоохранения Духан упомянула, в частности, ситуацию в детской кардиологической больнице Каракаса, где количество операций сокращается с тысячи в год в среднем в период 2010—2014 годов до 162 в 2020 году.

Аналогичным образом, отвлечение активов Citgo, дочерней компании Petróleos de Venezuela в США, помешало 53 венесуэльским детям выполнить трансплантацию печени и костного мозга в специализированных центрах в Италии и Аргентине.

Отсутствие финансовых ресурсов и нежелание иностранных компаний торговать с государственными учреждениями Венесуэлы привели к приостановке реализации программы Canaima, которая началась в 2015 году, по сборке ноутбуков для образовательных целей.

На пресс-конференции, организованной в конце ее официального визита в южноамериканскую страну, независимый эксперт ООН призвала правительство США отменить все принудительные меры против Венесуэлы, считая их нарушающими международное право.