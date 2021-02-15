Пекин, , 11:37 — REGNUM По итогам января 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих машин на мировом авторынке составили 6 661 000 единиц — на 1,9% больше, чем в январе 2020 года. Такие данные приводит консалтинговая компания LMC Automotive.

Больше всего машин на глобальном рынке было реализовано в прошлом месяце в Китае. Там за отчётный период дилерам удалось реализовать 2 413 000 машин. Это на 27,2% больше показателя годичной давности.

На втором месте по объёму продаж новых машин находится американский авторынок. Здесь автолюбители за месяц купили 1 093 000 автомобилей, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Тройку лидеров замыкают авторынки стран Западной Европы. В январе местным дилерам удалось реализовать 879,3 тыс. машин (-24,4%).

Далее идут рынки: Восточной Европы (251 тыс. ед.; — 6,2%), Южной Америки (210,3 тыс.; — 7,7%), Японии (378,8 тыс. ед., +6,3%), Южной Кореи (135 тыс. ед., +18,3%) и Канады (93,9 тыс. ед., — 15%).

Напомним, в начале февраля текущего года в американской компании Ford сообщили, что в первом квартале будет сокращён объём выпускаемых автомобилей марки на 20%. Это связано с дефицитом микропроцессоров для выпускаемых авто.

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