Барнаул, , 11:36 — REGNUM В магазинах и на рынках Алтайского края течение нескольких последних месяцев значительно увеличилась цена картофеля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, если в сентябре «второй хлеб» можно было найти по цене 10 рублей за килограмм, то к февралю тот же сорт стал стоить порядка 30 рублей.

За 2,5 килограмма картофеля мытого в одной их алтайских торговых сетей предлагали заплатить не 169 рублей, а «всего» 119. Правда и таких цен уже нет. Фотография сделана в ноябре 2020 года Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Картофель по 44 рубля за килограмм в одной из алтайских торговых сетей предлагали купить еще в ноябре 2020 года Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Есть в продаже и более дорогие варианты — от 100 рублей килограмм и выше, но дешевле уже не сыщешь.

А вот и «сюрприз» для любителей картофеля в одном из магазинов Барнаула — зелёные плоды по цене 54 руб. килограмм! Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По данным Алтайкрайстата, в январе картофель в регионе продавали в среднем по 33 с половиной рубля за килограмм, тогда как в феврале 2020 года этот овощ стоил всего порядка 12,5 рублей.

Пять килограммов картофеля в одной из алтайских торговых сетей продавали по цене 159 рублей еще осенью 2020 года. Сейчас он стоит в разы длолже Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

На фоне таких перемен барнаульцы перекраивают привычное меню в «пользу» макаронных изделий, которые в регионе дороже всех обходятся жителям Барнаула — 72,37 за килограмм, хотя еще в декабре 2020 года килограмм «макарошек» жителям столица Алтайского края ободрился в среднем 65,09 рублей.

Вот такой картофель по 22 рубля за килограмм можно было купить в Барнауле в ноябре 2020 года Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Тем временем, производители корнеплодов поясняют, что им выгоднее продавать свою продукцию большими оптовыми партиями в другие регионы, где цена на них гораздо выше из-за неурожая.