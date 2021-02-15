Барнаул, 15 февраля 2021, 11:36 — REGNUM В магазинах и на рынках Алтайского края течение нескольких последних месяцев значительно увеличилась цена картофеля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, если в сентябре «второй хлеб» можно было найти по цене 10 рублей за килограмм, то к февралю тот же сорт стал стоить порядка 30 рублей.
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Есть в продаже и более дорогие варианты — от 100 рублей килограмм и выше, но дешевле уже не сыщешь.
По данным Алтайкрайстата, в январе картофель в регионе продавали в среднем по 33 с половиной рубля за килограмм, тогда как в феврале 2020 года этот овощ стоил всего порядка 12,5 рублей.
На фоне таких перемен барнаульцы перекраивают привычное меню в «пользу» макаронных изделий, которые в регионе дороже всех обходятся жителям Барнаула — 72,37 за килограмм, хотя еще в декабре 2020 года килограмм «макарошек» жителям столица Алтайского края ободрился в среднем 65,09 рублей.
Тем временем, производители корнеплодов поясняют, что им выгоднее продавать свою продукцию большими оптовыми партиями в другие регионы, где цена на них гораздо выше из-за неурожая.