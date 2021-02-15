Казань, , 11:14 — REGNUM В Татарии в текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировали отремонтировать 90 участков автодорог общей протяженностью около 175 км. Еще четыре объекта перейдут на 2022 год, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В общий объем ремонтных работ вошли 96,7 км дорог региональной сети, 43,3 км — Казанской агломерации, 29,2 км дорог восстановят в Набережночелнинской агломерации и 5,6 км — в Нижнекамской. На реализацию нацпроекта в 2021 году выделяется 4,13 млрд рублей, из которых свыше 3,74 млн — республиканские средства.

В настоящее время госконтракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены на 54 объекта. Оставшиеся 36 — заключены контракты на проектно-изыскательные работы. Полностью заключить контракты планируют в апреле текущего года, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в столице Татарии от несанкционированной рекламы очистили более 8,8 тыс. дорожных знаков, еще 5 872 пришлось поправить, полностью были заменены 1 953 знака.

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