Чита, , 11:04 — REGNUM В Забайкальском крае за последние четыре года наблюдается ощутимый рост числа многодетных семей с тремя детьми. По данным пресс-службы краевого правительства, за 2016−2020 годы этот показатель вырос на 7,7% и составил 31,9% об общего числа рождений.

«Динамика по рождению третьих детей весьма ощутима, и эта тенденция — настоящая демографическая надежда. Родители первенцев — это очень маленькое поколение 90-х, а родители третьих, четвертых детей — представители, которые были рождены в период высокой демографической волны. И конечно, семьи, где трое детей, — гармоничны в отношении между детьми и очень положительны в плане воспитания», — пояснила руководитель регионального департамента ЗАГС Ольга Корягина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с установлением нового коэффициента индексации (1,049) социальных выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных федеральным законодательством, власти Забайкалья проинформировали об увеличении суммы поддержки некоторым категориям льготников, имеющих детей.

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