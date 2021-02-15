Москва, 15 февраля 2021, 11:01 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании более 65,6 млн рублей неустойки с АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», которое входит в концерн «Созвездие». Решение судья Никоновой ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.
В деле речь шла о взыскании штрафных санкции по двум договорам от 18 октября 2016 года. Сумма претензий составила 65 617 055,67 рубля
Напомним, дело поступило в суд в июле 2020 года.
Институт-ответчик входит в концерн «Созвездие», который работает в сфере высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы. «Созвездие» в свою очередь — часть дивизиона госкорпорации «Ростех».