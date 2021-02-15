Чита, , 10:56 — REGNUM В связи с установлением нового коэффициента индексации (1,049) социальных выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных федеральным законодательством, власти Забайкалья проинформировали об увеличении суммы поддержки некоторым категориям льготников, имеющих детей.

Так, по данным пресс-службы краевого правительства, согласно федеральному закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», размер выплат составит:

пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, — 708,23 рубля;

единовременное пособие женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации и вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, — 708,23 рубля;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (независимо от числа детей) — 7082, 85 рубля;

единовременное пособие при рождении ребенка — 18 886,32 рубля; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 29 908,46 рубля;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 12 817,91 рубля;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — 18 886,32 рубля;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, — 144 306,88 рубля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до 4 ноября 2018 г. Забайкальский край и Бурятия тоже находились в составе Сибирского федерального округа. Ввиду того, что отныне на жителей данных регионов распространяют все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам, в сфере поддержки семей с детьми произошли значительные изменения.

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