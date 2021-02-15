Кемерово, , 10:52 — REGNUM В Кемерове торговый центр выставили на продажу за 75 млн рублей. Информация появилась на сайтов объявлений «Авито», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что площадь ТЦ составляет 4803 м². Расположен он на ул. Леонова, 24А в Кировском районе города. Окупаемость — 4 года.

«Продажа готового арендного бизнеса с надёжными и сильными федеральными арендаторами, — говорится в объявлении. — Перед центром расположена парковка, проблем с тем, чтобы подъехать и припарковаться к ТЦ нет. Восемь остановок общественного транспорта вокруг. Здание включает в себя 1,2,3,4 и цокольный этаж, имеет общий вход со стороны улицы».

В качестве арендаторов названы продуктовый супермаркет «Пятерочка», магазин распродаж Fix Price, точка быстрого питания, магазин бытовой техники и электроники DNS, фитнесс-центр и так далее.

Общий арендный поток в месяц, по словам продавца, в качестве которого указано частное лицо, составляет 1 148 740 рублей, доходность — 18,37% годовых.