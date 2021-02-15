Москва, , 10:49 — REGNUM Центральный банк России купил валюту на внутреннем рынке с расчетами на 12 февраля на сумму на 2,4 млрд рублей в день. Об этом сообщается на сайте регулятора.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За период с 15 января до 12 февраля общая сумма купленной валюты составила 118,7 млрд рублей.

Ранее ЦБ продавал валюту для снижения волатильности финансовых рынков из-за изменений цен на нефть. На внутреннем рынке было продано валюты на 1 трлн 685,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России не стал продавать валюту на внутреннем рынке с расчётами 31 декабря 2020 года.

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