Москва, , 11:08 — REGNUM Нефтегазовые компании РФ ещё не готовы к ужесточению климатической повестки со стороны Евросоюза и введению углеродного налога. От этого может пострадать экономика страны, заявил советник президента России по климату Руслан Эдельгериев в опубликованном 15 февраля интервью газете «Коммерсантъ».

«На бумаге и в корпоративных отчетах получается, что наш бизнес активно декарбонизируется, но скоро он будет вынужден платить в рамках трансграничного углеродного регулирования Европейскому союзу», — отметил Эдельгериев.

По его словам, российская экономика пострадает от этого, расходы компаний вырастут и государству придётся поддерживать недавних противников создания национального углеродного рынка.

Эдельгериев обратил внимание на то, что бизнес в России плотно сотрудничает с европейскими регуляторами, но отказывается находить общий язык со своими властями. Он «пытается всячески задушить любые инициативы» по климатическому направлению, предлагаемые в том числе на совещаниях в правительстве.

Понимания о работе механизма регулирования пока нет, Россия ведёт переговоры с Евросоюзом, активно общается с германскими партнёрами, добавил советник.

Он также прокомментировал возвращение США в Парижское соглашение по климату. По его мнению, углеродная риторика в мире может усилиться, а вместе с ней и давление на РФ.

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