Москва, , 10:38 — REGNUM Квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, а также пошлина на пшеницу начала действовать в России с 15 февраля. Соответствующее постановление премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в декабре 2020 года.

Ограничительные меры будут действовать до 30 июня 2021 года. Они призваны стабилизировать цены на муку и хлеб внутри страны.

На экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы установлена квота в объёме 17,5 млн тонн. Её будут распределять между 234 экспортёрами на основании объёмов, поставленных ими в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

С 15 февраля по 30 июня также будет действовать пошлина на экспорт зерна. Для пшеницы в пределах квоты она сначала составит 25 евро за тонну, а с 1 марта вырастет вдвое.

Для кукурузы и ячменя вывозные пошлины с 15 марта составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно, до этого они будут нулевыми. Ставка для ржи внутри квоты будет нулевой. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в России начнёт действовать новый инструмент регулирования экспорта зерна, так называемый «зерновой демпфер».

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