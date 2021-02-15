В Прикамье значительно подорожали овощи и фрукты
В Пермском крае в январе 20 221 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,56%, сообщает Пермьстат.
Индексы цен на различные виды овощей сложились в диапазоне от 98,07% до 114,49%. Из наблюдаемого ассортимента фруктов более всего подорожали виноград — на 14,07%, бананы — на 6,75% и яблоки — на 3,57%.
В среднем цены на плодоовощную продукцию увеличилась на 4,66%. Значительно подорожала свёкла — на 7,77%, морковь — 12,40%, картофель — 4,66%, капуста белокочанная — 3,54%, помидоры — 14,49%, огурцы — 6,58%.
В Алтайском крае стремительно дорожает картофель
В магазинах и на рынках Алтайского края течение нескольких последних месяцев значительно увеличилась цена картофеля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, если в сентябре «второй хлеб» можно было найти по цене 10 рублей за килограмм, то к февралю тот же сорт стал стоить порядка 30 рублей.
Есть в продаже и более дорогие варианты — от 100 рублей килограмм и выше, но дешевле уже не сыщешь.
По данным Алтайкрайстата, в январе картофель в регионе продавали в среднем по 33 с половиной рубля за килограмм, тогда как в феврале 2020 года этот овощ стоил всего порядка 12,5 рублей.
На фоне таких перемен барнаульцы перекраивают привычное меню в «пользу» макаронных изделий, которые в регионе дороже всех обходятся жителям Барнаула — 72,37 за килограмм, хотя еще в декабре 2020 года килограмм «макарошек» жителям столица Алтайского края ободрился в среднем 65,09 рублей.
Тем временем, производители корнеплодов поясняют, что им выгоднее продавать свою продукцию большими оптовыми партиями в другие регионы, где цена на них гораздо выше из-за неурожая.
В Архангельской области цены в магазинах растут быстрее, чем зарплаты
В январе рост цен на продукты питания в Архангельской области составил 0,9%, за год — 5,9%.
Росстат: со 2 по 8 февраля Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,6%, в том числе в 47 субъектах Российской Федерации — на 0,1−1,9%, в 14 субъектах — на 2,0−6,3%. В пяти субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены снизились на 0,1−1,1%.
В Забайкалье подорожали картофель, рыба, морковь и куриное мясо
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О введении продуктовых карточек для малоимущих заговорили на Алтае
О введении продуктовых карточек для малоимущих заговорили на Алтае
Стоимость жилья в Приангарье выросла на рекордные 26%
За 2020 год средняя стоимость жилья в Иркутской области выросла на 26%, тогда как по Сибири этот показатель составил всего 10%. Такие данные приводит snews.ru со ссылкой на единую систему жилищного строительства ДОМ.РФ.
В одном из магазинов Свердловской области подорожало овсяное печенье на фруктозе. В чеке за 22 января цена указана 96,99 рублей за упаковку 300 граммов, а за 11 февраля уже 115,19.
Росстат: за период со 2 по 8 февраля 2021 года выросли цены на маргарин и вермишель (на 1,0%), мясо кур и макаронные изделия (на 0,8%), чай черный (на 0,5%), печенье (на 0,4%), рыбу мороженую, молоко стерилизованное, масло сливочное, сыры сычужные, муку пшеничную и смеси сухие молочные для детского питания (на 0,3%), творог жирный, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, водку, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,2%), говядину, молоко пастеризованное, сметану, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупу гречневую, рис и карамель (на 0,1%).
По данным Росстата, за период со 2 по 8 февраля 2021 года индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала февраля — 100,2%, с начала года — 100,9% (справочно: февраль 2020 года — 100,3%, с начала года — 100,7%).
Информация о росте цен в Чувашии в январе. Данные минэкономразвития республики.
Власти Чувашии объяснили рост цен в январе
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Решетников объяснил рост цен на продукты в России
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