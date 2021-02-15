Рост цен в регионах РФ заметен уже не только простым жителям страны, но даже властям.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, одной из причин роста цен на продукты питания в России стали… успехи отечественного агропромышленного комплекса в последние годы.

Новостные ленты пестрят сообщениями о том, что в регионах дорожают не только продукты питания, но и бензин, дизельное топливо, медикаменты, услуги и так далее.

Читатели ИА REGNUM заметили, что теперь на тысячу рублей в магазинах особо не разгуляешься. На эту сумму можно приобрести лишь самый необходимый минимум, включая, кстати, «макарошки».

«Дорожает всё!» — жалуются, например, жители Сибири. А цены в регионах Дальнего Востока и вовсе порой вызывают шок.

Подробности о ситуации с ростом цен в магазинах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.