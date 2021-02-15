Тбилиси, , 10:39 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2021 года составил $763,9 млн, что на 16,3% меньше, чем за этот же месяц 2020 года. Об этом говорится в обнародованном 14 февраля отчете Национальной статистической службы (Грузстат).

По данным ведомства, объем экспорта из Грузии составил $224,4 млн, что на 16,2% меньше, чем в январе прошлого года. Объем импорта в прошлом месяце, по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период сократился на 16,4% и составил $539,4 млн.

Отрицательное сальдо торгового баланса Грузии в январе 2021 года составило $315,0 млн или 41,2% от внешнеторгового оборота страны.

Стоит отметить, что внешнеторговый оборот Грузии 2020 года составил $11,4 млрд, что почти на $2 млрд меньше, чем по итогам 2019 года.

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