Мурманск, 15 февраля 2021, 10:36 — REGNUM Минвостокразвития РФ одобрило заявку от 20-го по счёту кандидата в резиденты АЗРФ из Кольского Заполярья. Им стал частный предприниматель, планирующий вложить 25 млн рублей в строительство торгового центра в Мончегорске. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, на оперативном совещании сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Как сообщало ИА REGNUM, статус резидентов Арктики в Мурманской области получили проекты сфере логистики, туризма и торговли. Всего количество инвестиционных проектов, ставших резидентами Арктической зоны РФ, достигло 50, 20 из них будут реализованы в Мурманской области.