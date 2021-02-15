Мурманск, , 10:36 — REGNUM Минвостокразвития РФ одобрило заявку от 20-го по счёту кандидата в резиденты АЗРФ из Кольского Заполярья. Им стал частный предприниматель, планирующий вложить 25 млн рублей в строительство торгового центра в Мончегорске. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, на оперативном совещании сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Это показывает, что льготы, которые сегодня предусмотрены для Арктики и для Мурманской области, — это преференции не только для крупных проектов, но и для предпринимателей, готовых вкладывать от 1 млн рублей инвестиций. Я всех предпринимателей призываю к активной позиции, к инвестициям в Мурманскую область. Помимо льгот по целому ряду налогов, это радикальное сокращение взносов в социальные фонды — с 30 до 3,5%, это одна из самых существенных льгот как раз для малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, статус резидентов Арктики в Мурманской области получили проекты сфере логистики, туризма и торговли. Всего количество инвестиционных проектов, ставших резидентами Арктической зоны РФ, достигло 50, 20 из них будут реализованы в Мурманской области.