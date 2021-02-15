Москва, , 10:30 — REGNUM В 2020 году жители РФ использовали любую возможность сохранить или получить финансовую поддержку и этим объясняется увеличение количества их жалоб в Банк России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

«Истинная причина увеличения числа жалоб и обращений в Банк России в том, что в условиях неопределенности и даже страха (особенно во II квартале 2020 года) значительная часть людей цеплялась за любую соломинку, чтобы сохранить и/или получить любую финансовую поддержку, — сказал Пушко. — Мы же помним, что многочисленные меры поддержки федеральных и региональных властей вводились что называется «с пылу, с жару». Вначале что-то декларировались и только потом «докручивалось». Слава богу, что это делалось настолько оперативно, насколько это позволяла складывающаяся ситуация. Но меры помощи и поддержки вводились! И это было правильно в тех непростых условиях».

Отсюда, как пояснил Пушко, вал дополнительных жалоб и обращений по причине несогласованности действий разных участников процесса.

«Люди просто нервничали и их понять можно», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин объяснил увеличение количества жалоб населения на банки не с ростом финансовой грамотности граждан, а с ухудшением их финансового состояния.

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