Москва, , 10:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО «Апатит» (Череповецкий производственный комплекс ФосАгро) за большой вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Заслуги трудового коллектива отмечены в год 20-летия компании.

«Каждый год предприятие запускает в эксплуатацию новые промышленные объекты, что позволяет нам постоянно наращивать объемы производства конечной продукции, — рассказывает генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. — Несмотря на невероятно сложные условия минувшего года и необходимость соблюдения беспрецедентных мер безопасности, трудовой коллектив предприятия справился со всеми вызовами производственного и непроизводственного порядка. Благодаря ударному труду наших сотрудников мы не только не приостановили ни одной социальной программы, но смогли оказать существенное содействие городу и региону в борьбе с пандемией. И юбилейный год мы встретили с очередным рекордом».

В прошлом году ФосАгро выпустила более 10 млн тонн продукции, в том числе 7,4 млн тонн произвел Череповецкий производственный комплекс компании. С запуском линии по производству серной кислоты мощностью 1,1 млн тонн в год и вводом в эксплуатацию железнодорожного узла, ФосАгро завершает масштабную программу по модернизации стоимостью более 100 млрд рублей. Ранее в рамках инвестпрограммы в промышленную эксплуатацию был введен комплекс, объединивший высокотехнологичное производства аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год и производство гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год, а также модернизированная установка по производству серной кислоты, производство высококачественного сульфата аммония мощностью 300 тыс. тонн в год, терминал для хранения технологического сырья емкостью 30 тыс. тонн, и современные биолого-химические очистные сооружения производительностью 10 тыс. м3 в сутки.

Сегодня АО «Апатит» — крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, один из ведущих производителей NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры среди российских предприятий химической промышленности.

«Череповецкий химический комплекс ФосАгро — АО «Апатит» — один из крупнейших налогоплательщиков Вологодской области и наш надежный партнер, ежегодно показывающий сильные результаты, — отмечает Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — Предприятие постоянно наращивает объемы производства, осваивает выпуск новых видов удобрений, расширяет перечень льгот и социальных гарантий для своих сотрудников. Особо хочу отметить, что благодаря высокой социальной ответственности компании, которая не только занимается производством, но и заботится о трудовом коллективе и жителях регионов присутствия, нам удается успешно противостоять пандемии. Это подтверждает высокую компетентность руководства компании «ФосАгро» и верность курса, которым она идет».

Компания — инициатор целого ряда благотворительных программ по поддержке образования, спорта, здравоохранения и молодежной политики, в каждом из регионов присутствия. Ежегодно на эти цели направляется более 4 млрд рублей.

В 2020-м году ФосАгро реализовала комплекс мер по защите собственных трудовых коллективов от коронавирусной инфекции, и оказала действенную поддержку медицинским и социальным учреждениям в городах присутствия, направив на эти цели дополнительно более 3 млрд рублей.

«Роль АО «Апатит» и в целом Группы «ФосАгро» в жизни Череповца невозможно переоценить, — говорит глава города Череповца Маргарита Гусева. — Руководство предприятия и компании не только идет нам навстречу в реализации общественно важных инициатив, но и активно выступает инициатором различных социальных программ в сфере образования, духовности, молодежной политики, благотворительности и сохранения исторического наследия. При серьезной финансовой поддержке компании в Череповце развивается Череповецкий химико-технологический колледж, он оснащен самым современным оборудованием и выпускает востребованных специалистов. Совсем недавно усилиями ФосАгро в ЧХТК создан современный спортивный комплекс с тренажерными залами и бассейном. Все это стало возможным благодаря труду коллектива компании, и я рада высокой оценке заслуг предприятия Президентом страны!»

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