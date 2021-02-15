Москва, , 10:23 — REGNUM Нефть марки Brent резко подорожала 12 февраля, остановившись на подходе к уровню $63. Сегодня, 15 февраля, котировки открылись внушительным гэпом вверх, обновив максимумы января 2020 года в районе $63,75, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«После некоторого затишья нефтяное ралли получило второе дыхание благодаря возросшей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В частности, Саудовская Аравия сообщила о перехвате еще одного заминированного беспилотника, запущенного хуситами.

Эта новость помогла игрокам проигнорировать очередной рост буровой активности в Штатах. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе числа активных буровых установок в стране увеличилось еще на семь единиц, до 306 штук, что является новым максимальным уровнем с мая 2020 года.

Эта тенденция представляет все более сильную угрозу для роста цен, поскольку предвещает наращивание сланцевой добычи и вдобавок может подтолкнуть страны ОПЕК+ к пересмотру условий сделки.

К настоящему моменту на рынке накопилась приличная перекупленность, которая сейчас игнорируется участниками рынка.

Если на геополитическом фронте продолжит возрастать напряженность, Brent продолжит подъем в ближайшие дни прежде чем уйдет на нисходящую коррекцию, которая может оказаться не менее агрессивной, чем нынешнее ралли.

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